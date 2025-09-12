Жизнь без боли: как победить мигрень

Современные способы лечения позволяют помочь людям с мигренью

Сегодня — Международный день борьбы с мигренью. Регулярные головные боли испытывает каждый седьмой житель планеты. И, как утверждают врачи, обесценивать эту проблему нельзя. Это не обычное недомогание, а хроническое заболевание. Корреспондент «Известий» Наталия Графчикова узнала, как с ним бороться.

Неврологи предупреждают об эпидемии мигрени. От головной боли страдают как минимум 20 миллионов россиян — цифра превышает среднемировые показатели.

«И понимаешь, что так, стоп, сейчас, скоро начнется. То есть есть некое ощущение, звон в ушах, белые мошки такие, вот как марево такое. Вот ты глаза расширяешь, а видишь плохо, потому что у тебя сбита картинка», — рассказала страдающая головными болями Юлия Алеева.

Юлия из Перми точно описывает симптомы. Головные боли преследуют ее с детства. Подобрать лечение не могла годами. Причины возникновения мигрени до конца не изучены. Действует комплекс факторов: генетических, сосудистых и психоэмоциональных. Ученые считают, что мигрень возникает из-за особого строения мозга. Исследования продолжаются.

«По иронии судьбы именно сегодня у меня очень сильно болит голова. И вот сейчас вместе со специалистами неврологами попробуем разобраться, а мигрень ли это», — рассказала корреспондент.

Эксперты, ведущие неврологи, более 20 лет изучающие природу головной боли, начинают опрос. Именно так диагностируется мигрень.

«Когда у вас болит голова — есть ощущение как будто вас укачало? Может быть, у вас есть ощущение, что хочется приглушить яркий свет? Или звук потише сделать?» — спросил врач-невролог Кирилл Скоробогатых.

Во всех описанных симптомах корреспондент узнает себя. Результат консилиума неутешителен — хроническая мигрень.

«У нас два варианта, которые могут сочетаться. Это либо лечение приступа, когда мы подбираем препараты, которые позволяют человеку как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, если у него возник приступ мигрени. Если у человека боли больше четырех дней в месяц — врачи подбирают другую терапию, профилактическую», — дополнил Скоробогатых.

Особенно страшно становится, когда слышишь истории тех, кто с ней живет. Супруга Антона Белянина страдает от мигрени 35 лет. Только в этом году ей поставили официальный диагноз и подобрали лечение. Теперь он считает своим долгом рассказать о болезни другим.

«Мы прошли много за эти годы, я думал — может, просто устала, у всех голова болит, выпей таблетку, пойди полежи. Ты просто устала, мало поела, поспи, пройдет. И, как и многие, недооценивал, обесценивал. Она просто жила с болью, болью которую никто не видел», — поделился исполнительный директор направления по помощи пациентам с мигренью Антон Белянин.

Приступы мигрени снижают трудоспособность, об этом говорит статистика. В плену боли — миллионы. Мигрень — не просто медицинская проблема, а серьезный социальный вызов, уверены ученые. Она как персональный террорист — держит в постоянном страхе. Но выход есть, если обратиться к врачу.

