«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
Рэпер гордится, что остается популярным.
Репер ST: россияне живут в замечательное время
Рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов. — Прим. ред.) заявил, что россияне стали интересоваться своими корнями. Этими мыслями он поделился с 5-tv.ru на пресс-подходе после жеребьевки участников международного музыкального конкурса «Интервидение».
«Сейчас замечательное время, когда мы углубляемся в изучение наших корней, интересуемся нашим культурным кодом, прославляем наш культурный код, поднимаем его на поверхность и несем с гордостью, представляя его другим народам. Это замечательное время, очень рад, что оно сейчас происходит и что я актуален в это время», — поделился рэпер.
Конкурс «Интервидение» состоится 20 сентября 2025 года в Москве на Live Арене. Победитель получит денежный приз в размере 30 миллионов рублей.
Представлять Россию выпала честь Заслуженному артисту России Ярославу Дронову, более известному по псевдониму SHAMAN. Ведущими финала станут популярный певец и актер Алексей Воробьев и его супруга Заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.
