SHAMAN: подготовка номера на «Интервидение» проходит стабильно

Работа над подготовкой номера заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, к международному музыкальному конкурсу «Интервидение» проходит стабильно. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сам исполнитель на пресс-подходе после жеребьевки участников конкурса.

По словам SHAMAN, репетиции выступления уже идут. А итоги активной работы можно будет увидеть 20 сентября, куда артист пригласил всех желающих.

«Все очень спокойно, стабильно, размеренно и под контролем. Работаем!» — заверил Дронов.

Он также добавил, что особых ритуалов перед важными событиями у него нет. Например, он не отказывается от личной гигиены, вопреки известной многим примете.

Однако есть то, что SHAMAN соблюдет неизменно перед каждым выходом на сцену. Исполнитель всегда трижды крестится, прежде чем оказаться перед зрителем.

По результатам жеребьевки Дронов будет выступать на «Интервидение» девятым. Такой результат артиста устроил. Несмотря на то, что он, вероятно, пропустит открытие, запас в несколько номеров позволит ему без спешки подготовиться и лучше сконцентрироваться, отметил музыкант.

