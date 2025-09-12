Путин: память о подвигах ветеранов ВОВ является значимой частью культуры РФ

Алексей Мокряков
Президент выразил вечную благодарность фронтовикам и труженикам тыла.

Видео: Путин о ветеранах

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Память о подвиге ветеранов Великой Отечественной войны является значимой частью культуры России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

«В этом году мы отмечаем 80-летие окончания Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вечная благодарность фронтовикам и труженикам тыла, память о миллионах погибших мирных граждан — жертвах нацизма, гордость за поколение победителей стали неотъемлемой, значимой частью нашей культуры и по сей день воплощаются в произведениях искусства, живописи, книгах, фильмах, мемориалах», — отметил глава государства.

Российский лидер призвал людей во всем мире учиться на ошибках прошлого и всеми силами противодействовать попыткам отменять ту или иную культуру.

Ранее Владимир Путин пожелал удачи участникам предстоящего международного музыкального конкурса «Интервидение». По мнению президента, он способствует сохранению атмосферы дружбы и творчества в мире. Россия благодарна единомышленникам, которые приняли решение о возрождении традиции, отметил российский лидер.

