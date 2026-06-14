Путин: Зеленский попытается продлить конфликт на Украине

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

Об этом президент России предупредил Дональда Трампа во время телефонного разговора.

Почему конфликт на Украине не заканчивается

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

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Глава киевского режима Владимир Зеленский постарается продолжить конфликт на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, передает помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Глава государства также подчеркнул, что любые атаки со стороны киевского режима не принесут Киеву успеха на поле боя.

В свою очередь, Дональд Трамп заинтересован в скорейшем урегулировании украинского кризиса. По словам американского лидера, прекращение конфликта откроет перспективу для развития двусторонних отношений США и России совершенно нового качества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время телефонного разговора лидеры двух государств также обсудили ситуацию вокруг меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Глава Белого дома Дональд Трамп может обнародовать итоги соглашения уже сегодня. Кроме того, стало известно о новом визите спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера в Россию.

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