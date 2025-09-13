Чукотка возглавила рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

Самые низкие показатели зафиксированы в Ленинградской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Рейтинг алкоголизма в регионах РФ

Фото: 5-tv.ru

Чукотский автономный округ занял первое место среди российских регионов по уровню заболеваемости алкоголизмом и алкогольным психозом в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

Согласно статистике, показатель заболеваемости в Чукотке составил 247,8 человека на 100 тысяч населения. Это самый высокий результат в стране по итогам прошедшего года.

На втором месте оказалась Республика Марий Эл, где зарегистрировано 222,6 случая на 100 тысяч жителей. Замыкает тройку лидеров Еврейская автономная область с показателем 197,5. В пятерку регионов с наибольшим числом выявленных заболеваний вошли также Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2).

При этом самые низкие показатели заболеваемости зафиксированы в Ленинградской области — 13,7 случая на 100 тысяч населения. В Москве показатель составил 15,9, а в Санкт-Петербурге — 22,6. Московская область расположилась ближе к концу списка, заняв восьмое место снизу с результатом 27,2.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на самом деле вино влияет на человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

