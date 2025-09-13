Профессиональные отцы: экс-мужья Бритни Спирс сцепились на страницах таблоидов

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Сэм Асгари и Кевин Федерлайн устроили перепалку из-за предстоящего выхода книги.

Как поссорились бывшие мужья Бритни Спирс

Фото: www.globallookpress.com/F. Sadou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бывшие мужья Бритни Спирс обменялись колкими комментариями

Бывшие супруги певицы Бритни Спирс — Сэм Асгари и Кевин Федерлайн — оказались в центре публичной словесной перепалки. Об этом сообщает TMZ.

Поводом стал выход книги Федерлайна, о которой в прошлом месяце иронично высказался Асгари. В Лос-Анджелесе он заявил:

«Ну, он же „профессиональный отец“, так что это будет первая книга о том, как им стать».

Федерлайн не оставил комментарий без ответа.

«Я не слишком переживаю по поводу того, что думает Сэм, но мне нравится эта фраза — „профессиональный отец“. Думаю, каждый мужчина должен стремиться быть профессиональным отцом», — сказал он в беседе с журналистами.

Отец сыновей Бритни Спирс также подчеркнул, что желает певице «счастья и здоровья». После развода он получил полную опеку над их детьми — Шоном Престоном, которому скоро исполнится 20 лет, и 19-летним Джейденом Джеймсом.

У Кевина Федерлайна есть еще четверо детей от предыдущих отношений и брака с нынешней супругой Викторией Принс. Бритни Спирс, в свою очередь, вышла замуж за Сэма Асгари в 2022 году, однако вскоре пара рассталась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс опубликовала фотографию без одежды.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:05
Аэропорт Краснодара может возобновить международные рейсы
4:40
Жителей Москвы и области предупредили о заморозках с 13 сентября
4:20
Bild: Минфин Германии сократил финансирование военной помощи Украине
3:55
Бывший дворецкий принцессы Дианы: развод Меган Маркл и принца Гарри неизбежен
3:35
Сухой бетон вместо праха: похоронное бюро в Колорадо поймали на мошенничестве
3:15
Профессиональные отцы: экс-мужья Бритни Спирс сцепились на страницах таблоидов

Сейчас читают

Заявления Польши о причастности РФ к инциденту с БПЛА поддержали только 46 стран
«Радуйтесь успехам других»: Бабкина дала напутствие участникам «Интервидения»
«Прославляем наш культурный код»: рэпер ST признался, что живет в замечательное время
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео