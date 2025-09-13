Чемпионат по рытью могил на скорость прошел в Венгрии

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Специалисты из России тоже приняли участие в состязаниях.

Фото: 5-tv.ru

В Венгрии прошел международный чемпионат по скоростному рытью могил. Специалисты из России в этом году дебютировали на конкурсе. Кадрами с соревнований делится KP.RU в своем Telegram-канале.

Этот необычный чемпионат проходит в городе Сексард уже восьмой год подряд. Организаторы считают, в подобных соревнованиях нет ничего отвратительного, наоборот, они повышают престиж профессии и привлекут молодежь к работе на кладбищах.

«Это соревнование — не только профессиональное состязание, но и возможность для заинтересованных слоев общества узнать о профессии могильщика и познакомиться с ней поближе», — говорит президент Венгерской ассоциации смотрителей и операторов кладбищ (MTFE) Йожеф Варга, его слова передает портал TEOL.

В этом году в состязании приняла участие 21 команда, включая Венгрию, Хорватию, Чехию, Словакию и Россию (наша страна впервые приняла участие в этих состязаниях). Самыми лучшими землекопами в итоге оказались участники из Венгрии — они выигрывают чемпионат уже третий раз.

Нашу страну представляли специалисты Новосибирского крематория. Известно, что участникам надо было за два часа выкопать могилу глубиной в 1,6 метра, а затем засыпать ее за 15 минут.

Работы конкурсантов оценивали члены жюри по десятибалльной шкале. Организаторы отмечают: важна не только скорость, но и точность. 

 

Ранее 5-tv.ru писал, что кларнетист Лев Журавский стал лауреатом международного конкурса ARD. Музыкант стал одним из немногих российских исполнителей, допущенных к участию в престижном европейском состязании.

