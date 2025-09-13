Эд Ширан готовит пластинку, которая выйдет после его смерти

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 26 0

Его супруга лично отберет треки для альбома.

Эд Ширан выпустит альбом после смерти

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британский певец Эд Ширан поделился, что сейчас занимается созданием альбома, который будет выпущен уже после его смерти. Об этом сообщило издание Independent.

Посмертный альбом будет выпущен под названием «Eject». Как говорит сам 34-летний Ширан, инструкция по созданию альбома написана в его завещании. Его супруга Черри лично будет выбирать треки, которые войдут в сборник песен.

«Она будет полностью вовлечена в этот процесс, как если бы я ушел завтра», — делится музыкант.

Он также добавил, что не хочет, чтобы после его смерти кто-то другой выпускал его треки. По его словам, «Eject» — это уникальный проект.

Творческий полет певца продолжается: он уже определился с названиями для других своих работ. Пластинки будут называться «Pause» («Пауза»), «Fast Forward» («Перемотка вперед»), «Rewind» («Перемотка назад») и «Stop» («Стоп»).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Элтон Джон испугал фанатов фото из больницы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:18
«Великолепно!» — первые отзывы гостей «Балтика Фест»
16:11
Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
16:05
Есть один способ: как уменьшить хроническую боль без лекарств
15:48
Эд Ширан готовит пластинку, которая выйдет после его смерти
15:30
Путин: десятки тысяч москвичей сражаются на передовой
15:18
«Ходят в хинкальную»: Анфиса Чехова рассказала о дружбе жениха с ее бывшим мужем

Сейчас читают

Анестезиолог прервал операцию, чтобы заняться сексом с медсестрой
Музыкальный конкурс «Интервидение»: когда, где и кто будет выступать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео