«Приправлено нашей любовью»: повара «Балтика Фест» раскрыли секрет блюд

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Фестиваль проходит на автодроме «Игора Драйв».

Фото, видео: 5-tv.ru

Повара «Балтика Фест» поделились рецептами блюд

Повара гастрономического фестиваля «Балтика Фест» поделились рецептами своих самых ярких блюд в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Повар Максим Нетслав представил необычный бутерброд с грудкой, описав его как идеальное сочетание булочки, сыра, соуса бешамель и мяса.

«Это потрясающая булка с потрясающим сыром, с потрясающим соусом бешамель и потрясающей грудкой, и все это приправлено нашей любовью», — отметил он.

Бренд-шеф Егор Никонов добавил, что посетители фестиваля могут попробовать питу с рваной говядиной и томленой грудинкой, а также ростбиф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ленинградская область встретила гостей первого гастрофестиваля «Балтика Фест» — самого яркого гастрономического события этого года. Первые посетители «Балтика Фест» уже дали оценку мероприятию. Гости остались очень довольны и отметили превосходную кухню и достойную организацию мероприятия. 

