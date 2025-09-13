«Балтику» знают практически везде»: Беглов о значимости бренда в мире

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

Губернатор Санкт-Петербурга также заявил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Гальперин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Беглов: «Балтика» самый крупный налогоплательщик в России

«Балтика» стоит на передовых позициях не только в России, но и во всем мире. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании по развитию пиво-безалкогольной отрасли на гастрофестивале «Балтика Фест».

История компании началась именно в Петербурге, и, несмотря на все трудности, компания теперь известна во всем мире.

«Балтику» знают практически везде. Начинали с простых линий, а теперь это самая крупная компания», — заявил Беглов.

Также губернатор отметил, что компания является крупнейшим налогоплательщиком в России.

Беглов поблагодарил за работу сотрудников и главу компании «Балтика».

«Это большая заслуга коллектива, ну и, конечно, национального лидера пивной компании Таймураза Казбековича», — сообщил Беглов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на «Балтика Фест» подчеркнули необходимость объединения российских пивоваров. Сотрудникам этой области в России необходимо объединяться, чтобы совместно решать сложные задачи, стоящие перед отраслью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+16° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:35
Дрозденко: в России можно варить качественное пиво
19:17
В кафе Мадрида 21 человек пострадал в результате взрыва
19:05
«Это колоссальная синергия»: Баканов об открытии НКЦ
18:55
«Балтику» знают практически везде»: Беглов о значимости бренда в мире
18:41
На «Балтика Фест» подчеркнули важность формирования совета пивоваров
18:35
Совет по развитию пиво-безалкогольной отрасли провел первое открытое заседание

Сейчас читают

Вышла на свободу? Где находится соучастница убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой
Заряжал телефон и чуть не сгорел: что делать, если вспыхнул гаджет
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Куприянов день: что можно и нельзя делать 13 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео