На «Балтика Фест» подчеркнули необходимость объединения российских пивоваров

Тюрников: Пивовары россии должны объединяться и вместе решать задачи отрасли

Пивоварам в России необходимо объединяться, чтобы совместно решать сложные задачи, стоящие перед отраслью. Об этом на фестивале «Балтика Фест» сообщил генеральный директор АО «АБ ИнБев Эфес» («Напитки Вместе») Николай Тюрников.

«Сейчас очень важно и своевременно объединяться в отрасли для того, чтобы решать совместные сложные задачи», — сказал он.

По словам Николая Тюрникова, в 2024 году российский рынок пивоварения показал рекордный рост — 10,3%. Однако уже в 2025-м динамика замедлилась. Тюрников отметил, что для дальнейшего развития отрасли пивоварам необходимо максимально использовать доступные ресурсы и инструменты, ориентируясь на интересы потребителей.

Спикер также подчеркнул, что отечественные компании смогли без потерь заменить ушедших с рынка иностранных производителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России производится и продается 11,5 млрд алюминиевых банок. По словам экспертов, дефицит алюминиевой банки был проблемой, которая на протяжении нескольких лет тормозила развитие пивоваренной отрасли в России. Сейчас эта проблема уже решена, а производство алюминиевой банки стало экологичным процессом, в результате которого появляется продукт, который «бесконечно можно перерабатывать без потери потребительских качеств для покупателя», подчеркнул Сагал.

