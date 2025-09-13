«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»

Гости оценили развлечения и выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»

Посетители гастрофестиваля «Балтика Фест», который состоялся 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области, высоко оценили большой выбор развлечений и выступления артистов.

«Поучаствовали в конкурсах. Все прошло великолепно. „Балтика“ — молодцы», — отметил посетитель мероприятия Руслан Байрамов.

При этом гости остались и под приятным впечатлением от выступлений музыкальных групп.

«Ощущение прошлого, когда раньше проходили такие фестивали. Сегодня решили повторить», — поделилась эмоциями гостья Любовь Савина, которая особенно ждала выступления рок-группы «Чайф».

Другие посетители также отметили масштаб фестиваля и яркие выступления других известных артистов на сцене «Балтика Фест».

Посетители приезжали целыми семьями вместе с детьми и насладились спортивным досугом.

«Настольный футбол — очень азартная такая игра, в которой борются до самого конца», — заметил гость фестиваля Денис Ларионов.

