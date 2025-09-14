«Может измениться»: в Турции усомнились в возможности США обеспечить мир в Газе

Даниил Ципелев
Это касается и других стран, расположенных в районе Персидского залива.

Глава МИД Турции о роли США в обеспечении безопасности Газы

Фото: www.globallookpress.com/Mauro Scrobogna

Глава МИД Турции: в Израиле не ищут решения кризиса в секторе Газа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT World заявил, что даже США не смогут гарантировать безопасность странам, расположенным в районе Персидского залива.

«Динамика безопасности в Персидском заливе может измениться, <…> даже США не могут полностью гарантировать безопасность Израиля, поскольку их (Тель-Авива. — Прим. Ред.) политика не соответствует американским целям», — отметил дипломат.

По словам Фидана, именно это пугает лидеров стран, расположенных в районе Персидского залива. Кроме того, дипломат уточнил, что данная ситуация стала причиной того, чтобы политики обсудили новую концепцию региональной безопасности, которую они планируют «увязать с более широкими геостратегическими приоритетами».

Кроме того, Фидан подчеркнул, что Израиль не ищет решения кризиса в секторе Газа. Напротив, Тель-Авив интересуют новые территории. По словам дипломата, Израиль никогда не отказывался от этой цели в долгосрочной перспективе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по Дохе 9 сентября. Тель-Авив сообщил, что целью операции было уничтожение высокопоставленных чиновников ХАМАС, прибывших в столицу Катара для переговоров по прекращению огня в секторе Газа. Международное сообщество осудило действия Израиля. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани и вовсе заявил, что атака нанесла ущерб переговорному процессу по Газе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Россия встала на сторону Катара после израильских ударов по Дохе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

