Более 50 миллионов россиян участвуют в Едином дне голосования

Всего по стране проводится свыше пяти тысяч кампаний. Новых глав выбирают в 21 регионе, в том числе в Ленинградской области и на прифронтовых территориях.

Ленинградская область, где проходит «Балтика Фест», один из регионов, которые участвуют в ЕДГ — Едином дне голосования. Конкретно в Ленобласти граждане выбирают губернатора.

Также глава субъекта федерации определится после этих выходных еще в 20 регионах. Среди самых интересных и важных кампаний следует выделить, конечно, прифронтовые регионы, где даже введено послабление — граждане смогут голосовать на придомовых территориях и на территориях общего пользования. Как и на Камчатке, кстати, где в эти дни активны вулканы, даже произошло землетрясение. Всего же у нас по стране проходит в эти дни более пяти тысяч избирательных кампаний — в Заксобрания региона или крупного города. И проще сказать, где выборов вообще нет — это всего восемь субъектов федерации, включая две столицы, Донбасс, Новороссию и частично Кавказ. Все! А так кто-нибудь кого-нибудь, да выбирает.

Ключевые особенности — расширение географии дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в том числе на север и на восток, то есть когда не надо идти на участки.

Интерес по сравнению с прошлым годом вырос вдвое — фиксирует Центризбирком. Вторая особенность — продолжительность. В единый день в основном голосуют три дня. В общей сложности выборы охватывают более 50 миллионов избирателей.

