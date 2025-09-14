В Лондоне во время протестов против мигрантов ранения получили 26 полицейских

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 28 0

Митингующие бросали в правоохранителей бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.

Сколько полицейских пострадало во время протестов в Лондоне

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Лондоне во время проведения акции Unite the Kingdom («Объедини королевство»), направленной против нелегальной миграции, ранения получили 26 сотрудников полиции. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«26 офицеров получили ранения, в том числе четверо — серьезные. У них сломаны зубы, возможны переломы носа, сотрясение мозга, грыжи межпозвоночного диска и травмы головы», — отмечается в публикации.

В лондонской полиции сообщили, что протесты собрали от 110 до 150 тысяч человек. Это, в свою очередь, значительно больше оценок организаторов.

Уточняется, что британские полицейские столкнулись с насилием со стороны протестующих. Правоохранителей били ногами и кулаками. К тому же митингующие бросали в полицейских бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.

Сообщается, что 25 участников протестов уже арестовали.

Акция против нелегальной миграции под названием «Объедини королевство» считается крупнейшим выступлением правых в Лондоне за последние несколько десятилетий. Поводом для протестов журналисты газеты The Guardian назвали убийство американского активиста Чарли Кирка, которое произошло 10 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне протестов в Лондоне американский предприниматель Илон Маск призвал распустить британский парламент.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 776 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:53
Камчатка без паники: выборы продолжаются несмотря на подземные толчки
4:31
Осень не спешит: синоптики рассказали о погоде в Москве 14 сентября
4:10
Квартира в заложниках у аферистов: новая схема обмана захлестнула регионы России
4:00
Революция зумеров: протесты из-за закона о соцсетях привели к отставке правительства в Непале
3:50
Хуже, чем другие: Лекорню вступил в должность премьера с самым низким рейтингом
3:31
В Лондоне во время протестов против мигрантов ранения получили 26 полицейских

Сейчас читают

«Все прошло великолепно»: гости оценили выступления музыкантов на фестивале «Балтика Фест»
Платить или не платить за оценки: как замотивировать ребенка во время учебы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Семен Летопроводец: какой обряд принято совершать 14 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео