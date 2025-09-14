В Лондоне во время протестов против мигрантов ранения получили 26 полицейских

В Лондоне во время проведения акции Unite the Kingdom («Объедини королевство»), направленной против нелегальной миграции, ранения получили 26 сотрудников полиции. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«26 офицеров получили ранения, в том числе четверо — серьезные. У них сломаны зубы, возможны переломы носа, сотрясение мозга, грыжи межпозвоночного диска и травмы головы», — отмечается в публикации.

В лондонской полиции сообщили, что протесты собрали от 110 до 150 тысяч человек. Это, в свою очередь, значительно больше оценок организаторов.

Уточняется, что британские полицейские столкнулись с насилием со стороны протестующих. Правоохранителей били ногами и кулаками. К тому же митингующие бросали в полицейских бутылки, сигнальные ракеты и другие предметы.

Сообщается, что 25 участников протестов уже арестовали.

Акция против нелегальной миграции под названием «Объедини королевство» считается крупнейшим выступлением правых в Лондоне за последние несколько десятилетий. Поводом для протестов журналисты газеты The Guardian назвали убийство американского активиста Чарли Кирка, которое произошло 10 сентября 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на фоне протестов в Лондоне американский предприниматель Илон Маск призвал распустить британский парламент.

