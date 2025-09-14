Осень не спешит: синоптики рассказали о погоде в Москве 14 сентября

Мария Гоманюк
Днем температура воздуха дойдет до +21 градуса.

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает переменная облачность и отсутствие осадков в воскресенье, 14 сентября. Такой прогноз опубликовали синоптики на сайте Гидрометцентра.

Уточнялось, что в российской столице температура воздуха в дневное время суток будет варьироваться от +19 до +21 градуса. При этом ночью столбики термометров значительно опустятся, поэтому показатель может дойти до +5 градусов.

В это же время в Московской области днем будет от +17 до +22 градусов. Ночью в Подмосковье температура понизится до –1 градуса.

Эксперты уточнили, что ветер стоит ждать юго-восточный со скоростью 3–8 м/c. Атмосферное давление в этот день составит от 758 до 760 миллиметров ртутного столба, что принято считать нормальным.

До этого в Гидрометцентре РФ предупреждали о заморозках в Подмосковье, которые могут пройти с 13 по 15 сентября. В организации уточняли, что на этой территории будет «оранжевый» уровень опасности.

Ранее 5-tv.ru писал, каким будет сентябрь в России.

