Погода преподнесет сюрпризы: каким будет сентябрь в России

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз

Стоит ли ждать бабьего лета жителям Москвы и Петербурга?

опубликован прогноз на сентябрь 2025 года

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Тема:
Погода

Сентябрь 2025 года в России будет непредсказуемым: в Москве в начале месяца ожидается тепло до 26 градусов и примерно десять дней с дождем.

А в Санкт-Петербурге погода обещает быть близкой к норме, переменная облачность будет без значительных отклонений. Возможны локальные бури и заморозки, а бабье лето придет во вторую половину месяца. «Известия» узнали, какой будет погода в российских города в первый месяц осени.

Погода в Москве

Сентябрь в Москве предвещает нестабильную и аномальную погоду. В дневные часы температура составит около +18…+20 градусов, при этом отдельные дни в первую неделю могут достигать максимальных 26 градусов, что выше нормы.

Ночи будут прохладными — около +7…+10 градусов. Ожидается 10–12 дождливых дней.

В начале и середине месяца прогнозируются прохладные и влажные дни, а к концу ожидается более теплая и сухая погода.

На 1 сентября в Москве ожидается комфортная погода: около +20 градусов днем, без осадков, однако небо будет облачным.

Погода в Санкт-Петербурге

Для Санкт-Петербурга сентябрь прогнозируется близким к климатической норме: днем +13…+17 градусов, ночью +5…+9 градусов.
Возможны колебания от ночных заморозков до кратковременного тепла до +25 градусов.

Прогнозируются примерно шесть дождливых дней. Повышенная влажность сделает воздух менее комфортным, но теплые моменты позволят насладиться осенней палитрой города.

Погодные аномалии: штормы и заморозки

Синоптики предупреждают о возможности локальных штормов и порывистого ветра, особенно в северных и центральных регионах страны. Также не исключено возникновение неожиданных заморозков ближе к концу месяца, что может негативно повлиять на сельское хозяйство.

Бабье лето в Москве и Петербурге — стоит ждать?

Несмотря на нестабильность, бабье лето прогнозируют с середины до конца сентября. Ожидаются теплые солнечные дни до +22…+25 градусов.

В Москве такие теплые дни произойдут во второй половине сентября. Температура достигнет +22…+25 градусов, что будет способствовать комфортному отдыху и сбору урожая. Ночные температуры при этом будут постепенно снижаться, но до резкого похолодания дело не дойдет.

В Санкт-Петербурге бабье лето тоже может случиться, но будет менее продолжительным. Температура ожидается +16…+20 градусов, возможны краткие подъемы до +22–25 градусов. Однако ночные заморозки в конце месяца могут наступить раньше, чем в центральных регионах.

Погода в других регионах России в сентябре

В Поволжье и на Урале начало месяца будет по-летнему теплым — до +22…+23 градусов в дневные часы и +8…+10 градусов ночью. Начиная со второй недели, температура начнет постепенно снижаться, в некоторых местах возможны дожди и ночные заморозки до +4 градусов ближе к концу месяца.

Южные регионы страны и Северный Кавказ продолжат радовать остатками летнего тепла: на черноморском побережье и в Краснодарском крае температура может достигать +30 градусов, особенно в первой половине сентября.

Север Урала и Сибирь столкнутся с более резкими изменениями. Уже в начале месяца возможны первые заморозки и снег, особенно в ночное время, когда температура может опускаться до –5…–7 градусов.

В восточных регионах, включая Дальний Восток, сентябрь ожидается прохладным и дождливым. Бабье лето в этих краях сдвинется на октябрь и продлится около недели.

Тема:
Погода
К тарологу или все же к астрологу: как связаны эти практики и в чем отлич...

