Сентябрь в начале лета: какой будет погода в Москве 16 июня

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Жара резко сменилась осенней прохладой.

Погода в Москве 16 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Тема:
Погода

Синоптик Тишковец: 16 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди

Во вторник, 16 июня, в Москве погода будет похожа на сентябрьскую. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Евгений Тишковец.

«В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый», — уточнил эксперт.

Он добавил, что температура воздуха будет колебаться от плюс 15 до плюс 18 градусов по Цельсию. Это, по словам синоптика, очень напоминает сентябрьскую погоду.

Также специалист отметил, что рост атмосферного давления будет слабым. Показания барометра остановятся на 740 миллиметрах ртутного столба.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 13 июня в Москве выпала рекордное количество осадков. Больше всего дождей пришлось на восточную часть столицы. Там в отдельных районах выпало 122,9 миллиметров осадков. А это почти 160% от месячной нормы июня, которая равна 77 миллиметрами.

В северо-западном автомномном окуге пролилось 78% от месячной нормы, а на западом — 75%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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