Сентябрь в начале лета: какой будет погода в Москве 16 июня

Жара резко сменилась осенней прохладой.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Синоптик Тишковец: 16 июня в Москве ожидаются кратковременные дожди
Во вторник, 16 июня, в Москве погода будет похожа на сентябрьскую. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Евгений Тишковец.
«В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди. Ветер юго-западный, четыре-девять метров в секунду, порывистый», — уточнил эксперт.
Он добавил, что температура воздуха будет колебаться от плюс 15 до плюс 18 градусов по Цельсию. Это, по словам синоптика, очень напоминает сентябрьскую погоду.
Также специалист отметил, что рост атмосферного давления будет слабым. Показания барометра остановятся на 740 миллиметрах ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 13 июня в Москве выпала рекордное количество осадков. Больше всего дождей пришлось на восточную часть столицы. Там в отдельных районах выпало 122,9 миллиметров осадков. А это почти 160% от месячной нормы июня, которая равна 77 миллиметрами.
В северо-западном автомномном окуге пролилось 78% от месячной нормы, а на западом — 75%.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 15 июн
- Ураганы и тропические ливни обрушились на юг России, Сибирь и Урал
- 15 июн
- Только спокойствие: прогноз магнитных бурь на 15 июня
- 14 июн
- Автомобили тонут в «озерах» на улицах Москвы и Подмосковья
- 13 июн
- Это рекорд: наибольшее количество осадков выпало на востоке Москвы
- 13 июн
- Около половины месячной нормы осадков выпало в Москве
- 13 июн
- До половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни
- 13 июн
- Жара в Москве уходит: последние +30 и грозы перед резким похолоданием
- 12 июн
- Борьба без кондиционера: врач рассказала о главных правилах защиты от жары
- 12 июн
- Москву накроет гроза: жителей предупредили об опасной погоде
- 11 июн
- Пекло или грозы? Какая погода ждет Москву на длинных выходных
Читайте также
64%
Нашли ошибку?