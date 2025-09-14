Квартира в заложниках у аферистов: новая схема обмана захлестнула регионы России

Телефонные мошенники лишают россиян жилья, а покупателей — денег

Купить жилье у человека, оказавшегося под контролем телефонных аферистов, — настоящий кошмар для россиян, планирующих вложиться в недвижимость. Несмотря на регулярные предупреждения СМИ и соцсетей, количество обманутых продолжает расти. Податливых граждан вынуждают продавать квартиры, и в итоге пострадавшими оказываются не только сами жертвы мошенников, но и покупатели их жилья. Все чаще суды возвращают квартиры прежним владельцам, лишая прав новых собственников. «Известия» совместно с юристами проанализировали ситуацию.

Продают, но живут

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Якутии преступники заставили 69-летнего местного жителя расстаться со своей квартирой.

«Злоумышленники, представившись сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов, сообщив мужчине, что на его имя оформляются кредиты, заставили его путем обмана продать квартиру и вырученные средства в сумме 3,5 млн рублей перевести на неизвестные банковские счета», — сообщила прокуратура республики.

Вопрос о дальнейшей судьбе квартиры остается открытым, впереди судебные споры.

Осенью аналогичные эпизоды произошли и в других регионах. Так, жительница Красноярска рассталась со своим жильем ради «защиты» от мнимых хищений. В Москве мать участника спецоперации под воздействием мошенников реализовала две квартиры на Профсоюзной улице и перечислила деньги преступникам, при этом оформив еще три кредита и отправив средства аферистам.

В Кисловодске женщина продала квартиру, отдала деньги жуликам, но позднее смогла вернуть недвижимость через суд. Сначала суд поддержал покупателя, но после экспертизы установили, что продавец страдала психическим расстройством на момент подписания договора.

Судебные нюансы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На практике жертвы часто возвращают жилье. Одним из самых громких примеров стало дело о квартире народной артистки России Ларисы Долиной. В сентябре Мосгорсуд подтвердил решение Хамовнического суда, признавшего правоту певицы в споре с покупателем Полиной Лурье, которая приобрела квартиру Долиной за 112 миллионов рублей по заниженной цене. Формально артистка обязана компенсировать сумму сделки, однако покупатель рискует лишиться средств, если будет доказана его недобросовестность.

В большинстве же случаев речь идет о рядовых гражданах, которые, потеряв все деньги мошенникам, не могут возместить убытки покупателям.

«Отмена такого рода сделок предполагает реституцию, то есть продавец должен вернуть то, что получил от покупателя. Но что может вернуть покупателю человек, отдавший все, что имел, мошенникам?» — пояснила юрист Екатерина Краснова.

Ранее «Известия» рассказывали о московской пенсионерке, которую обманули мошенники. Она передала им все деньги, продала двушку и снова отдала средства курьерам преступников. Позже ее вынудили поджечь военкомат. Женщину судят по статье о хулиганстве, но в деле о мошенничестве она признана потерпевшей. Первоначально покупательница квартиры доказала добросовестность сделки, но после вмешательства прокуратуры договор аннулировали, жилье вернули хозяйке. Несмотря на справки от врачей и участие риелторов, суд посчитал, что сделка совершена под влиянием аферистов, а покупателю деньги не вернули.

На что обратить внимание

фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Юрист агентства «Согласие» Анастасия Савченко выделила ключевые ошибки при приобретении жилья на вторичном рынке.

» Первое — это цена объекта. Заниженная стоимость недвижимости должна вызывать подозрение. Обычно такая цена может указывать на срочность продажи по каким-то проблемным причинам. Если в договоре указана цена ниже рыночной, это может привести к признанию сделки притворной и незаконной, особенно если есть расписки о разнице. Суд, как правило, учитывает только сумму, указанную в договоре, что создает риск финансовых потерь для покупателя», — пояснила она.

Также важно проверять документы.

«Обязательно стоит проверить, продается ли квартира лично собственником или по доверенности. Покупка через посредника сопряжена с максимальными рисками: доверенность может быть подделана, отменена, собственник может оказаться недееспособным или умереть. Все это ведет к признанию сделки недействительной», — отметила юрист.

Еще один фактор — состояние здоровья продавца.

«При покупке желательно получить справку от нарколога и психиатра, особенно если продавец пожилой, чтобы убедиться в его дееспособности и возможности осознавать свои действия», — подчеркнула Савченко.

Тем не менее встречаются и примеры предотвращения преступлений. В Череповце риелтор Анастасия Треничева сорвала сделку, заметив, что 60-летняя хозяйка квартиры действует по указаниям аферистов.

«Благодаря ее действиям череповчанке удалось сохранить квартиру стоимостью порядка трех миллионов 520 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по Вологодской области.