МВД: мошенники вербуют подростков для преступлений в Telegram

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Аферисты предлагают нелегальную работу в мессенджере.

Как мошенники вербуют в Телеграм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Секретными чатами в мессенджере Telegram начали пользоваться мошенники для вербовки детей и подростков в преступную деятельность. Для противозаконных целей злоумышленники применяют закрытые каналы с вакансиями и ботов-вербовщиков, о чем предупредили в МВД России.

«Telegram является главной площадкой вербовки несовершеннолетних. Там для этих целей существуют секретные чаты, анонимные группы с обсуждением „заработка“, закрытые каналы с такими вакансиями, как дропы, кладмены, симки, админы», — отметили в заявлении ведомства, на которое сослался ТАСС.

В материалах источника добавили, что такими же опасными площадками, как Telegram, являются социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», а также голосовые серверы «Discord» и форумы в теневом интернете.

В МВД пояснили, что аферисты выходят на связь с несовершеннолетними, предлагая присоединиться к нелегальной работе через мессенджер «WhatsApp»* или «Signal». Они отправляют рассылку, которая проводится как анонимно, так и от имени знакомых, поэтому всегда следует сохранять бдительность.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники обманывают россиян, используя фейковые криптокошельки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ


