Законопроект о госпитальных школах рассмотрят в Госдуме

Законопроект о госпитальных школах находится на стадии подготовки к внесению на рассмотрение в палату парламента. Он разрабатывается парламентариями и представителями профильных ведомств. Об этом РИА Новости рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые „госпитальные школы“. Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено», — отметила парламентарий.

Депутат уточнила, что госпитальная школа предназначена для детей, которые находятся в больнице больше 21 дня.

К тому же, как отмечает парламентарий, подобные учреждения уже давно существуют в больницах по всей стране, так как государство обеспечивает всех детей бесплатным образованием. Данный же законопроект направлен на постоянную и эффективную работу таких школ.

По словам Буцкой, в России ежегодно проходят лечение больше шести миллионов детей. Из них порядка 400 тысяч находятся в больницах свыше 21 дня. Депутат отметила, что многие из детей, даже находясь в стационаре, сохраняют подвижность и могут осваивать учебную программу.

