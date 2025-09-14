Космонавт Олег Платонов показал фото стыковки «Прогресса МС-32» с МКС

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Присоединение произошло 13 сентября.

Стыковка «Прогресса МС-32» с МКС — фото

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

К Международной космической станции 13 сентября пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-32». Фотографии стали достнупны из Telegram-канала Роскосмоса. Их сделал космонавт Олег Платонов.

На борту корабля находились вода, продукты, оборудование для экспериментов и скафандр «Орлан-МКС» № 7 для выхода в открытый космос.

текстTelegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Запуск состоялся 11 сентября с Байконура на ракете «Союз-2.1а». Для экипажа эта доставка стала особенной: новая модификация «Орлана» пришла на смену предыдущим моделям, обеспечивая космонавтам больше комфорта и надежности.

Скафандр весит 112 килограммов и фактически является личным кораблем для космонавта. Он полностью автономен: подает кислород, очищает воздух, регулирует температуру и обеспечивает связь. В таком костюме можно работать за пределами станции до восьми часов подряд.

текстTelegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Узнать «Орлан-МКС» № 7 легко — его внешняя оболочка стала почти белой, а костюм водяного охлаждения теперь черного цвета вместо синего. Созданный на предприятии «Звезда», он получил более прочную ткань и систему автоматического поддержания температуры, которая избавляет оператора от лишних хлопот.

Ранее 5-tv сообщал, что ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с Плесецка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

