В США началась 77-я церемония вручения телепремии «Эмми»

В США началась 77-я церемония вручения наград американской телевизионной академии — премии «Эмми». Ведущим знаменательного события стал известный стендап-комик Нейт Баргатзе.

За награды борются телесериалы, фильмы и шоу, которые выходили в эфир на телеканалах или стриминговых платформах в период с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года. Абсолютным лидером по количеству номинаций в этом году стала драма «Разделение», удостоившаяся более двадцати упоминаний в различных категориях.

Также в списке главных претендентов на победу значатся такие проекты, как «Пингвин» и третий сезон мини-сериала «Белый лотос», который критики высоко оценили за актерскую игру и напряженную сюжетную линию. Значительное внимание привлек и британский мини-сериал «Переходный возраст», получивший 8 номинаций, в том числе за новаторскую съемку одним кадром и актуальную тему.

В числе фаворитов также находятся проекты «Больница Питт», «Киностудия», «Медведь» и игровая адаптация «Одни из нас».

«Эмми» (англ. Emmy Award) — международная телевизионная награда, вручаемая в США. Церемония традиционно считается телевизионным эквивалентом «Оскара» и является одним из самых престижных событий в индустрии развлечений.

