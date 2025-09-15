Огненная стихия: в Крыму и Ростовской области тушат крупные пожары

В Крыму и Ростовской области тушат крупные пожары

Крупный пожар тушат в Крыму. В районе Феодосии горит сухая трава. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространяется. Пламя прошло уже почти 20 гектаров.

Еще хуже ситуация в Ростовской области. На огромной площади вспыхнули заросли камыша. И сильный ветер погнал пламя к поселкам. Все минувшие сутки спасатели пытались остановить огненную стену, которая подошла вплотную к жилым домам. Сейчас возгорание удалось взять под контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.