Огненная стихия: в Крыму и Ростовской области тушат крупные пожары

Эфирная новость 48 0

Пламя в районе Феодосии охватило почти 20 гектаров сухой травы.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Крыму и Ростовской области тушат крупные пожары

Крупный пожар тушат в Крыму. В районе Феодосии горит сухая трава. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространяется. Пламя прошло уже почти 20 гектаров.

Еще хуже ситуация в Ростовской области. На огромной площади вспыхнули заросли камыша. И сильный ветер погнал пламя к поселкам. Все минувшие сутки спасатели пытались остановить огненную стену, которая подошла вплотную к жилым домам. Сейчас возгорание удалось взять под контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
84.38
-1.28 99.33
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот
10:00
Темная сторона любимых актеров: громкие скандалы вокруг звезд «Клюквенного щербета»
9:45
Возрождение пивоваренных традиций: как прошел первый фестиваль «Балтика Фест»
9:30
Источник комфорта: врач рассказал о пользе сна с питомцем
9:18
Из-за хлопка газа в Иркутской области возбуждено уголовное дело
9:03
Газировка с привкусом кишечной палочки? Что живет на крышке жестяной банки

Сейчас читают

Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео