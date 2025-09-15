Уже можно: для россиян начал действовать безвизовый режим с Китаем
Разрешение на въезд не требуется, поездки возможны для туризма, работы или визитов к друзьям и родственникам.
Для россиян начал действовать безвизовый режим с Китаем
Сегодня для наших туристов заработал безвизовый режим с Китаем. Первые путешественники из Петербурга уже на пути в Поднебесную, они вылетели этой ночью.
Пребывать на территории КНР теперь можно в течение 30 дней. Заранее оформлять разрешение на въезд больше не нужно. Это касается туристов, а также тех, кто едет по работе, к друзьям или родственникам.
«Известия» подсчитали, что в канун запуска безвиза спрос на билеты в Китай вырос в два раза. А количество таких запросов в рунете взлетело на 350%.
