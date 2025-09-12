Большая головная боль: более 20% россиян страдают от мигрени

В мире же на недуг жалуется каждый седьмой.

Более 20% россиян страдают от мигрени

В России зафиксирован один из самых высоких показателей по выявлению мигрени. Ей страдают более 20% наших соотечественников.

В мире же регулярные головные боли испытывает каждый седьмой житель планеты. Заболевание оказывает негативное влияние не только на физическое и психическое состояние пациента, но и на его работу, семью, социальную жизнь.

Вокруг недуга существует множество мифов. Часть из них сегодня развеяли врачи на пресс-конференции, которая прошла в МИЦ «Известия».

«Мигрень — это хроническое неврологическое заболевание с абсолютно уникальным механизмом, который очень хорошо известен в настоящее время. Что позволило создать новые средства для борьбы с мигренью. Второй миф — что мигрень не лечится. Мигрень — лечится. Мы можем помочь огромному количеству пациентов. Даже в тяжелых формах не менее 70-80% людей мы можем эффективно помочь», — рассказал доцент кафедры нервных болезней и нейрохирурги Сеченовского Университета Алексей Сергеев.

Кроме того, существует поверье, что у женщин мигрень проходит с беременностью.

