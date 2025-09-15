Звезда «Отчаянных домохозяек» Мария Кросс стала «антисемитом недели»

Александра Якимчук
Знаменитость открыто осуждает события, происходящие на Ближнем Востоке.

Звезде сериала «Отчаянные домохозяйки» Марии Кросс присвоили звание «антисемит недели». Об этом сообщило издание New York Post.

Актриса написала на своей странице в социальной сети, что «газовые камеры гораздо более милосердны» чем голод. Таким образом, она сравнила Холокост, которой утроили фашисты во время Второй мировой войны, с тем, что сейчас происходит в секторе Газа.

После этого в интернете поднялась волна хейта в сторону 63-летней Кросс. Организация StopAntisemitism обвинила знаменитость в «демонизмами Израиля» и назвала актрису «антисемитом недели».

Это не первое публичное осуждение происходящего конфликта на Ближнем Востоке со стороны Марии Кросс. Артистка открыто поддерживает Палестину. Ранее в своих социальных сетях она называла премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «злом», а всех сторонников его политики — «желчью и гнилью вселенной».

Кросс получила популярность после выхода на экраны в 2004 году сериала «Отчаянные домохозяйки». Там она сыграла одну из главных героинь Бри Ван де Камп. Актриса является обладательницей таких престижных премий в киноиндустрии, как: «Эмми» и «Золотой глобус».

