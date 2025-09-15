Римские каникулы: Валерий Сюткин поздравил супругу с юбилеем
Празднование прошло в Италии в ресторане на крыше.
Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин поздравил свою супругу Виолу с юбилеем. Кадры с празднования 50-летия в Риме Виола Осмоловская опубликовала в профиле в социальных сетях.
«Встретила свой Новый год в вечном городе. Счастливый день. Люблю!», — написала супруга Сюткина под видео.
Ресторан на крыше, близкие люди рядом, музыкальный бэнд и Рим как на ладони. Не обошлось и без песен Валерия Сюткина: он исполнил композицию группы «Браво» «Как жаль».
Сюткин и Осмоловская зарегистрировали свои отношения в 1994 году. Это уже третий брак артиста. С Виолой они воспитывают двоих детей: дочь Виолу-младшую и сына Льва. Также у Валерия есть двое детей от прошлых браков.
