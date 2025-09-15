Римские каникулы: Валерий Сюткин поздравил супругу с юбилеем

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Празднование прошло в Италии в ресторане на крыше.

Фото, видео: Instagram*/violaviva; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Валерий Сюткин поздравил супругу с юбилеем

Заслуженный артист РФ Валерий Сюткин поздравил свою супругу Виолу с юбилеем. Кадры с празднования 50-летия в Риме Виола Осмоловская опубликовала в профиле в социальных сетях.

«Встретила свой Новый год в вечном городе. Счастливый день. Люблю!», — написала супруга Сюткина под видео.

Ресторан на крыше, близкие люди рядом, музыкальный бэнд и Рим как на ладони. Не обошлось и без песен Валерия Сюткина: он исполнил композицию группы «Браво» «Как жаль».

Сюткин и Осмоловская зарегистрировали свои отношения в 1994 году. Это уже третий брак артиста. С Виолой они воспитывают двоих детей: дочь Виолу-младшую и сына Льва. Также у Валерия есть двое детей от прошлых браков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Валерий Сюткин раскрыл секрет отличной формы. По признанию музыканта, самый лучший спорт — это концерты.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
В Щербинке загорелась крыша заброшенного склада
20:52
Просила оставить: тело погибшей биатлонистки будет эвакуировано с гор
20:46
Проверка на воде: рейд по катерам и теплоходам прошел в Петербурге
20:35
Римские каникулы: Валерий Сюткин поздравил супругу с юбилеем
20:27
Европейские СМИ: защита НАТО от БПЛА практически не работает
20:19
Выживший при авиакрушении в Индии может не вернуться домой из-за аэрофобии

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео