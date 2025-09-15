Просила оставить: тело погибшей биатлонистки будет эвакуировано с гор

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Дальмайер в своем завещании написала, что в случае гибели при восхождении никто не должен рисковать своей жизнью, спасая ее труп.

Что будет с телом биатлонистки погибшей в горах Пакистана

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Steffen Proessdorf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Bild: тело погибшей биатлонистки Дальмайер будет эвакуировано с гор Пакистана

Тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая погибла из-за камнепада, будет спущено с гор Пакистана. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани.

Биатлонистка отправилась в экспедицию в горы Каракорум. 28 июля, во время подъема на пик Лайма, на высоте около 5,7 тысячи метров, она попала под камнепад.

Ее напарница вызвала спасательные службы, но, поскольку район оказался труднодоступен, спасательный вертолет прибыл на точку только утром 29 июля. Однако у спасателей не получилось добраться до Дальмайер в связи с риском повторного камнепада.

Также ранее сообщалось, что биатлонистка в своем завещании указала, чтобы ее тело оставили в горах в случае гибели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли и несколько пострадали на Эльбрусе из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Причиной трагедии стал сход одного из тросов с ролика опоры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:03
В Щербинке загорелась крыша заброшенного склада
20:52
Просила оставить: тело погибшей биатлонистки будет эвакуировано с гор
20:46
Проверка на воде: рейд по катерам и теплоходам прошел в Петербурге
20:35
Римские каникулы: Валерий Сюткин поздравил супругу с юбилеем
20:27
Европейские СМИ: защита НАТО от БПЛА практически не работает
20:19
Выживший при авиакрушении в Индии может не вернуться домой из-за аэрофобии

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Блогер Влад А4 задолжал ФНС
«Хоть из профессии уходи» — Дмитрий Нагиев задумался о завершении карьеры
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео