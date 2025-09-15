Просила оставить: тело погибшей биатлонистки будет эвакуировано с гор

Bild: тело погибшей биатлонистки Дальмайер будет эвакуировано с гор Пакистана

Тело двукратной олимпийской чемпионки по биатлону Лауры Дальмайер, которая погибла из-за камнепада, будет спущено с гор Пакистана. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на горного гида Калима Шани.

Биатлонистка отправилась в экспедицию в горы Каракорум. 28 июля, во время подъема на пик Лайма, на высоте около 5,7 тысячи метров, она попала под камнепад.

Ее напарница вызвала спасательные службы, но, поскольку район оказался труднодоступен, спасательный вертолет прибыл на точку только утром 29 июля. Однако у спасателей не получилось добраться до Дальмайер в связи с риском повторного камнепада.

Также ранее сообщалось, что биатлонистка в своем завещании указала, чтобы ее тело оставили в горах в случае гибели.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два человека погибли и несколько пострадали на Эльбрусе из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Причиной трагедии стал сход одного из тросов с ролика опоры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.