В Щербинке загорелась крыша заброшенного склада

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров.

Фото, видео: Telegram/Официальный канал МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

В Новой Москве в 42-м квартале населенного пункта Щербинка случился пожар на крыше заброшенного склада. Сейчас его ликвидируют сотрудники МЧС России.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание кровли неэксплуатируемого склада», — отметили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Одно из последствий происшествия — обрушение кровли. Пламя тушат 45 сотрудников МЧС, используется 11 единиц специальной техники.

В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ведомство контролирует ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Крыму и Ростовской области тушат крупные пожары. Пламя в районе Феодосии охватило почти 20 гектаров сухой травы. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространяется. В Ростовской области дела обстоят еще хуже — вспыхнули заросли камыша.

