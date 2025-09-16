ЕС рассматривает полный запрет на въезд для российских туристов

В ЕС рассматривают возможность ввести полный запрет на въезд для российских туристов. Как сегодня сообщает портал Euractiv, приграничные государства, это страны Балтии и Финляндия, практически закрыли свои двери для восточного соседа. Усиление режима рассматривают в Германии, Чехии и Польше.

«Ужесточение ограничений на российские туристические визы и меры по ограничению передвижения дипломатов внутри блока являются вариантами усиления давления на Кремль в рамках следующей волны санкций ЕС, которые должны быть введены на этой неделе», — сказано в публикации.

В этом году, по данным издания, в Европу въезжало больше 500 тысяч человек, которые оставили в Старом Свете более 300 миллионов долларов. И как раз из-за этого наиболее лояльными к нашим соотечественникам в вопросе выдачи виз остаются: Италия, Испания, Греция, Франция и Венгрия.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.