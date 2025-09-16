«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 201 0

Представители движения подчеркнули, что Нетаньяху несет полную ответственность за жизнь заложников.

Кого ХАМАС обвинило в эскалации конфликта в Газе

Фото: Reuters/Mahmoud Issa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В ХАМАС обвинили США в эскалации конфликта в секторе Газа

Администрация президента США Дональда Трампа несет прямую ответственность за эскалацию палестино-израильского конфликта. Об этом в своем Telegram-канале сообщило палестинское радикальное движение ХАМАС.

«Нетаньяху (премьер-министр Израиля. — Прим. Ред.) несет полную ответственность за жизнь своих пленников в секторе Газа, так же как администрация США несет прямую ответственность за эскалацию жестокой войны истребления в секторе из-за своей поддержки и политики дезинформации», — отмечается в публикации.

Кроме того, по сообщениям ХАМАС, заявления президента США Дональда Трампа являются «откровенной поддержкой» действий Тель-Авива. Представители движения назвали это ярким проявлением «двойных стандартов».

В заявлении сообщается о сложностях в переговорном процессе, вызванных политикой Нетаньяху. К тому же ХАМАС упомянуло недавние удары Израиля по Катару и «попытку убийства» переговорной делегации во время обсуждения последнего документа Трампа. Также сообщается якобы о гибели 65 тысяч мирных жителей в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проведение операции «Колесницы Гидеона — 2» 16 сентября, целью которой является захват города Газа. Сообщается, что действия Израиля поддержала администрация президента США Дональда Трампа, однако американцы уточнили, что надеются на «быструю реализацию» планов Тель-Авива.

В то же время в правительстве Израиля рассчитывают завершить операцию к концу года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЦАХАЛ нанес более 30 ударов по Газе за 20 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Мне видится»: Трамп обсудит с Си Цзиньпином сделку по TikTok
4:33
Не плясать под чужую дудку: как распознавать техники манипуляторов
4:14
«Ключевые нутриенты»: врач рассказала, чем стоит питаться при токсикозе
3:54
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
3:33
Президент Бразилии выступит на Генассамблее ООН с призывом признать Палестину
3:15
В Москве стартовал Фестиваль китайской культуры

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
Разработчики ChatGPT нанимают специалистов для создания похожих на людей роботов
Аферист из Tinder: знаменитого мошенника-любовника задержали в Грузии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Что необычного посмотреть в Китае — видео