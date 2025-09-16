«Артиллерия и вертолеты»: ЦАХАЛ нанес более 30 ударов по Газе за 20 минут

Армия обороны Израиля нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла 37 ударов по сектору Газа за 20 минут. Об это сообщил портал Ynet, ссылаясь на источники.

«Беспилотные летательные аппараты и вертолеты открыли огонь, наряду с артиллерией. Они (палестинцы. — Прим. Ред.) сообщили о 37 атаках за 20 минут и массовом бегстве», — отмечается в материале.

Сообщается, что удары наносятся в трех районах: Шейх-Радван, Аль-Карама и побережье, а также Тель-эль-Хава. К тому же, по данным источников, палестинцы из северо-западной части Газы были вынуждены эвакуироваться в восточном и южном направлениях.

О начале операции ЦАХАЛ под названием «Колесницы Гидеона — 2» стало известно 16 сентября 2025 года. Цель Тель-Авива — занять город Газу. Известно, что администрация поддержала действия Израиля, однако в Вашингтоне надеются на «быструю реализацию» операции.

По данным 12-го канала Израиля, правительство страны рассчитывает завершить операцию к концу года. Причиной, почему ЦАХАЛ начала действовать сейчас, называется успешная эвакуация 320 тысяч человек из анклава. Именно нахождение большого количества мирных жителей мешало проведению операции ранее.

Новый этап в палестино-израильском конфликте начался в октябре 2023 года, когда ХАМАС напал на Израиль.

