Дотянуться до звезд: как прошел первый сезон научного реалити «Разгон. Космос»

Дотянуться до звезд — легко. Это сейчас с уверенностью могут сказать участники популярного научного реалити «Разгон. Космос» от компании «Иннопрактика». До суперфинала добрались только пять команд. Они обошли десятки соперников со всей России и запустили в стратосферу свои первые спутники.

За этой космической гонкой на платформе VK следили миллионы зрителей. Чтобы определить сильнейших, организаторы подготовили еще более сложные испытания. Все увидел корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Они еще толком не выросли, но уже дотянулись до стратосферы. Участники уникального реалити «Разгон. Космос» выходят на орбиту решающих испытаний.

«С мозгами у этих ребят все в порядке, ну а как с физической подготовкой? Посмотрим, как капитаны справятся с законами гравитации на полосе препятствий», — отметил корреспондент.

Эта почти космическая гонка символично проходит на земле, где приземлился первый космонавт планеты. Пять капитанов соревнуются в силе, ловкости и выносливости.

Такой динамичный и непредсказуемый финал соревнований для наших «умников» оказался полной неожиданностью. Пришлось попотеть, но справились все.

Несколько месяцев они проектировали, паяли и программировали. Ошибались, пробовали, снова ошибались и все-таки находили ответы ради главной цели — с нуля собрать полноценный аппарат для научных экспериментов.

«Радость того, что он взлетел, то, что это летит, это частичка твоей работы, то, что ты это сделал и оно вот улетит в космос», — поделился финалист проекта «Разгон Космос» Кирилл Казаков.

Слушали наставников и поступали наперекор, иногда с трудом сдерживая совсем недетские эмоции. И все это — под прицелом телекамер.

«Ребята не просто собирают аэростат, это командная работа. Они сталкиваются с какими-то трудностями, учатся их преодолевать. У всех ребят очень такая понятная жизненная позиция и лидерский интерес. Вообще проявляться и искать что-то новое, пробовать что-то новое. Это на самом деле классные навыки», — рассказала координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

«Разгон Космос», будто первая ступень ракеты, задает будущей карьере вектор и максимальное ускорение. Еще вчера простые девятиклассники, сегодня — молодые ученые, инженеры, конструкторы. На платформе VK, где публикуют серии реалити, за этим превращением уже наблюдают миллионы зрителей.

«Молодые ребята не всегда выбирают определенные высокотехнологичные направления. Сейчас очень большой недобор по инженерным специальностям. И вот „Разгон. Космос“ в принципе про это, что показать молодым ребятам, перспективу работы в высокотехе, но показать не банально, но через такой формат, необычный, интересный», — отметила первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова.

Проект компании «Иннопрактика» — словно инкубатор для юных гениев. Талантливых ребят помещают в питательную среду — ведущие вузы и научные лаборатории. И в итоге эти подростки уже сейчас решают задачи для крупных предприятий.

«Они провели целое исследование, целый большой космический эксперимент. Поэтому да, они стали полноправными специалистами, пусть еще юными, но у них впереди большая научная карьера», — рассказала инженер, пилот малой авиации, претендент в космонавты, ведущая реалити-шоу «Разгон. Космос» Яна Миняйло.

По итогам всех испытаний сразу две команды набрали наибольшее количество баллов. В драматическом суперфинале победу одержали школьники из Нижнего Новгорода.

«Я думал, что мы проиграли, потому что я не первый закончил трассу. А тут мы выходим, объявляют результаты. Я думаю, вот это да», — отметил победитель проекта «Разгон Космос» Константин Михонин.

Этих ребят объединяет не только любовь к науке. Все они — участники «Движения Первых». И многие из тех, кто сегодня аплодировал финалистам, уже завтра смогут сами попробовать себя в проектировании спутников. Второй сезон уникального реалити-шоу обещает быть еще ярче и вновь докажет: космос гораздо ближе, чем кажется.

