ЕС не может полностью запретить выдачу виз гражданам России

Дарья Корзина
Дарья Корзина

До конца года Еврокомиссия представит новую стратегию в визовой сфере.

Фото: www.globallookpress.com/Alicia Windzio

Еврокомиссар Бруннер: ЕС не вправе полностью остановить выдачу виз гражданам РФ

Европейский союз (ЕС) не имеет полномочий полностью ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Решение остается в ведении государств — членов сообщества. Об этом 15 сентября заявил еврокомиссар по вопросам безопасности и миграции Магнус Бруннер во время конференции с главой МВД Финляндии Мари Рантанен. Трансляция велась на YouTube.

«Как вы знаете, визы находятся в компетенции государств-членов, так что у EC нет возможности полностью запретить их выдачу», — подчеркнул Бруннер.

Он также сообщил, что Еврокомиссия до конца года представит новую стратегию в визовой сфере. По его словам, документ будет в большей степени касаться «миграционной части». Планируемое предложение должно позволить выработать «общеевропейский подход» к вопросу нелегальной миграции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инициатива о запрете въезда россиян в ЕС фактически отражает курс на самоизоляцию. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов пояснил, что европейские страны объясняют такие меры желанием наказать граждан РФ и одновременно оградить свое общество от идей, которые могли бы разрушить созданный ими образ «райского сада».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

