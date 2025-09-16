Трамп подал иск против The New York Times на 15 миллиардов долларов за клевету

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подал против издания The New York Times иск о клевете и оскорблении на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Сегодня мне выпала великая честь подать иск о клевете и оскорблении на 15 миллиардов долларов против The New York Times», — написал Трамп.

Он назвал газету «одной из худших и самых деградировавших в истории Соединенных Штатов», отметив, что она фактически превратилась в рупор «радикальной левой» Демократической партии. По мнению президента, это является «самым крупным незаконным пожертвованием на избирательную кампанию за всю историю».

«Поддержка Камалы Харрис была буквально вынесена на первую полосу The New York Times, что доселе неслыханно!», — заявил Трамп.

Политик подчеркнул, что издание десятилетиями публиковало недостоверные материалы о нем самом, его семье, бизнесе, движении MAGA («Сделаем Америку снова великой») и о США в целом.

«Я горд тем, что привлекаю к ответственности эту некогда уважаемую „газету“, как мы это делаем с фейковыми новостными сетями», — отметил он.

По словам американского лидера, NYT «слишком долго позволяли свободно лгать», клеветать и порочить его.

«И это прекратится немедленно!», — добавил президент.

Трамп уточнил, что иск подан в штате Флорида.

