Семь стран выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира
Президент США сыграл роль в урегулировании конфликтов в различных регионах.
Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп получил номинацию на Нобелевскую премию мира при поддержке лидеров семи стран, включая Израиль, Армению, Азербайджан и Камбоджe. Об этом сообщил Белый дом
«Президент Дональд Трамп — президент добивающийся мира», — говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х (бывший Twitter).
В числе лидеров государств, поддержавших Трампа, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.
Номинация связана с ролью Трампа в завершении конфликтов между Израилем и Ираном, стабилизацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также посредничеством в урегулировании споров в Южной Азии и Восточной Африке.
Получение награды будет зависеть от дальнейших успехов Трампа в урегулировании конфликтов, в то время как его выдвижение уже вызывает широкий резонанс на международной арене и демонстрирует влияние США в миротворческих процессах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 авг
- Алиев и Пашинян предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
- 25 июн
- Биполярка: Трампу одновременно предложили дать «нобелевку» и объявить импичмент
- 24 июн
- Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
- 14 апр
- Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса
- 7 нояб
- «Как бульдозер прошелся»: Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию
- 20 окт
- Нобелевская премия по экономике вручили за оправдание кровавого империализма
- 11 окт
- Нобелевская премия мира присуждена японским борцам с ядерным оружием
- 10 окт
- «Обнажает хрупкость жизни»: названо имя лауреата Нобелевской премии по литературе
- 9 апр
- Умер предсказавший существование бозона Хиггса ученый из Британии
- 31 янв
- Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
77%
Нашли ошибку?