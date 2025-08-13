Семь стран выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп получил номинацию на Нобелевскую премию мира при поддержке лидеров семи стран, включая Израиль, Армению, Азербайджан и Камбоджe. Об этом сообщил Белый дом

«Президент Дональд Трамп — президент добивающийся мира», — говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х (бывший Twitter).

В числе лидеров государств, поддержавших Трампа, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Камбоджи Хун Сен, президент Габона Брайс Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, правительство Пакистана и министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе.

Номинация связана с ролью Трампа в завершении конфликтов между Израилем и Ираном, стабилизацией отношений между Арменией и Азербайджаном, а также посредничеством в урегулировании споров в Южной Азии и Восточной Африке.

Получение награды будет зависеть от дальнейших успехов Трампа в урегулировании конфликтов, в то время как его выдвижение уже вызывает широкий резонанс на международной арене и демонстрирует влияние США в миротворческих процессах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.