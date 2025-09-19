Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 сентября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 22 по 28 сентября 2025 года.

Понедельник — особый день, активирующий сразу несколько значимых событий. Продолжается влияние Солнечного затмения, но «коридор затмений» постепенно закрывается. Однако, по — прежнему, все дела и поступки, заложенные сейчас, будут иметь отклик в течении последующих лет.

Солнце окрашивается миролюбивыми тонами знака Весы и знаменует начало астрологической осени. Осеннее равноденствие — это мощная точка перехода, несущая глубокий символический смысл и важный сдвиг в энергетических потоках года. Это начало периода сворачивания внешней активности в сторону внутреннего мира. Само равноденствие воплощает тему баланса, когда день равен ночи, поэтому его связь с Весами идеальна.

Фокус смещается с индивидуального «Я» на отношения «Мы». Это время для оценки партнерства и договорной способности, поиск компромиссов и справедливости. Венера, хозяйка знака, привносит тему красоты, эстетики и желания все обдумать, прежде чем действовать.

Положительное воздействие Плутона и Урана дает мотивацию к активным действиям в социуме и партнерстве, усиливает тягу к противоположному полу. Запуск креативного проекта или внедрение собственных идей поможет добиться успеха, популярности и известности.

При этом, необходимо добровольно начать избавляться от устаревших любовных сценариев, отживших деловых связей и от самообмана в партнерстве.

Оппозиционное влияние Сатурна и Нептуна подталкивает отказаться от обвинения окружающих и осознать свою ответственность за происходящее. Планетарная конфигурация, включающая точку равноденствия, подчеркивает необходимость вынести опыт из событий, которые вас не устраивают, чтобы впредь не повторять подобных ошибок.

Меркурий также находится в Весах и создает наиболее благоприятные условия для развития коммуникативных навыков, урегулирования юридических дел, новых плодотворных знакомств и сотрудничества, хороших отношений с клиентами и преподавателями.

Усиливается тяга к светским и культурным развлечениям. Деловым людям можно воспользоваться этой энергией для достижения согласия между сторонами, нахождения компромисса в противоречивых ситуациях, подписания договоров и мировых соглашений. Покупка гаджетов, украшений и предметов искусства окажется не только удачной, но и заряженной магическими энергиями Урана и Плутона.

Марс перемещается в знак своей силы — Скорпион, к тому же напряжен Плутоном. Такое положение значительно увеличивает активность и общую интенсивность жизни, но редко проходит психологически спокойно.

Возрастают пробивные способности, выносливость, самообладание, интеллектуальные качества, что в совокупности, дает умение властвовать и командовать. Это один из лучших периодов для достижения оптимальной спортивной формы и демонстрации внушительных результатов в бизнесе.

Однако, соблюдайте необходимые меры предосторожности и не провоцируйте конфликты. Негативная энергия рвется наружу, в поисках выхода. Значительно возрастает раздражительность и горячность, учащаются столкновения с грубостью и манипуляциями. Высока опасность травм и перенапряжения.

Качественно воспользоваться этой энергией позволяет физический труд, силовые упражнения, а также дела, связанные с риском и преодолением препятствий. Из психотехник подойдут финансовые тренинги или магические денежные ритуалы. Венера в Деве также создает хорошие предпосылки по укреплению материальной базы и решения финансовых вопросов. Она скромна, тактична, вежлива и целомудренна.

Это время располагает следить за собой и своим здоровьем, решать конкретные задачи в миролюбивом русле, гармонизировать рутинные процессы, планировать свою жизнь. Данный период дает мощный импульс для завершения дел, а также для управления собственной энергией.

Желательный вектор развития касается сферы отношений и рабочих процессов. Направляйте эти потоки в практические дела и будьте осознанны в общении.

Овен — гороскоп на неделю

Овны смогут насладиться разнообразием любовных историй или флиртом в социальных сетях. А если внести новизну в имеющиеся отношения, то сможете вдохновить и заинтересовать партнера еще больше.

Вам предоставится подходящий повод посетить неформальные встречи или общественные мероприятия, в ходе которых получится заиметь новых друзей и соратников. Окружающие видят в вас творческую и притягательную личность.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов есть энергия для решительных действий, но она требует осознанности и планирования. Вся неделя потребует от вас практичности и целесообразности в общении, отношениях и повседневных делах.

Отличный период, чтобы развить в себе самодисциплину и научиться организовывать себя. Для поднятия своего авторитета самое время начинать новые проекты, проявлять деловые качества и умственные способности. Благоприятно для трудоустройства или оформления собственной фирмы.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя добавит импульса и мотивации, чтобы выгодно подать себя и высветить достоинства. Побудьте в центре внимания.

Развлекательная туристическая поездка откроет для вас новые перспективы. Романтический настрой и повышенный интерес к противоположному полу может вызвать вспышку страсти. Искра появится во время путешествия, в ходе спортивной, научной или любой творческой деятельности.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков усиливается потребность в заботе, домашнем уюте и безопасности, глубокой эмоциональной связи с семьей или близкими. Эта неделя благоволит вашим желаниям и создает необходимую атмосферу как в семейных, так и в имущественных делах.

Удачный период для расширения своего жизненного пространства, заключения важных сделок с недвижимостью или землей, ремонта и переоборудования помещений. Прежде, чем сделать окончательный выбор, прислушайтесь к мнению близких людей, но не раскрывайте все свои планы

Лев — гороскоп на неделю

Львы открыты для новых знакомств. Эмоции становятся более легкими, а ум любопытным. Повышается потребность в обмене информацией, новостях, коротких контактах, а также заметен интерес к литературе, искусству, дизайну.

Для решения жизненных задач необходимо сотрудничать, идти на компромиссы и учитывать мнение партнера. Эффективно освоение техник ведения переговоров. Качества коммуникабельности и дружелюбия поможет в установлении полезных связей, а поездки и командировки окажутся весьма удачными.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев эмоции успокаиваются, появляется потребность в стабильности, комфорте, надежности. Фокус на практических вопросах и материальных ценностях.

Трудоустройство сулит выгоду и комфортный климат в коллективе. Стремление к самосовершенствованию пойдет на пользу. К тому же вам по силам освоить новый практический навык или отшлифовать мастерство, которым вы обладаете.

Весы — гороскоп на неделю

Весы смогут проявить свои наилучшие качества. Не упускайте возможности оказаться на сцене или трибуне. Впрочем любое публичное место гарантирует вам успех, популярность и всеобщее внимание.

Оставьте скромность дома и почувствуйте себя звездой. Возможны подарки и приятные сюрпризы от любимого человека. Для тех, кто в поиске второй половины — есть шанс встретить человека, с которым вы ощутите радость и счастье.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам пришла пора расслабиться. Наслаждение тишиной и покоем благоприятно скажется на психическом здоровье.

Семейная идиллия и взаимопонимание с домочадцами настроят струны вашей души на миролюбивый и гармоничный лад. Использование техник по организации пространства позволит высвободить положительную энергию, чтобы чувствовать себя дома уютно и защищено.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов наступает прекрасный период для плодотворного общения и налаживания дружеских контактов, заключения договоров и соглашений с деловыми партнерами, получение консультаций и полезных рекомендаций из социальных сетей.

Активно используйте современные технологии в переговорах, торговле, обучении. Загородная поездка, совершенная в эти дни, принесет приятное, легкое и интересное знакомство.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов это отличный период для повышения по службе, трудоустройства или получения финансового вознаграждения от руководства.

Вы способны влиться в любую иерархическую структуру и прочно там закрепиться. Появится возможность установить длительные и серьезные отношения с высокопоставленными лицами. Уверенное и планомерное движение к цели приведет к стабильному доходу и реализации задуманного.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя придает масштаб, но потребует обоснованности целей. Любые начинания в спортивной, научной, творческой деятельности открывают новые перспективы и хорошую репутацию.

Получение профессиональных советов у признанных авторитетов позволит добиться значительных успехов намного легче и быстрее. Расширению сферы личного влияния также способствуют международные контакты, путешествия и дальние поездки, преподавательская деятельность.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, наступает благоприятный период для накопления сил и энергии, прохождения санаторно-курортного лечения, курса массажа, оформления полиса медицинского страхования на выгодных для вас условиях.

Постарайтесь избегать ситуаций, которые ввергают в стресс и сохранять эмоционально сбалансированное состояние. Благотворительность, сделанная от чистого сердца, вернется вам сторицей. У деловых людей возникает необходимость глубинных трансформаций в сферах карьеры, власти, бизнес структуры.