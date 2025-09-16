Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров «Победы»

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 35 0

Действия авиакомпании были признаны незаконными.

«Победу» обязали увеличить габариты багажа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прекращено производство по жалобе «Победы» на изменения правил провоза багажа

Московский городской суд прекратил производство по жалобе «Победы». Авиакомпания возражала против изменений, внесенных перевозчиком в правила провоза ручной клади после решения Щербинского районного суда столицы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Это решение со стороны суда удовлетворило ходатайство прокурора, который просил прекратить дело в связи с внесенными «Победой» коррективами. В начале сентября представители компании заявили о намерении снять ограничения по весу ручной клади и расширению размера габаритов.

Изменения позволяют пассажирам брать на борт ноутбук или планшет в мягком чехле, букет цветов, верхнюю одежду и зонт-трость сверх установленной нормы. Кроме того, пошлиной не облагаются роллаторы, складные кресла-коляски, костыли, трости и ходунки.

Вместе с тем основной вариант провоза ручной клади остается неизменным. Допускаются вещи, которые помещаются в калибратор размером 36×30×27 см. Альтернатива — одно место ручной клади габаритами до 15×36×30 см и рюкзак до 12×36×30 см, сумки с вещами или вещи, помещенные в калибратор отдельно.

Действия авиакомпании были признаны судом незаконными. «Победа» злоупотребила законодательным правом на определение размеров ручной клади — те были сокращены до ширины в четыре сантиметра.

В июле авиакомпанию обязали увеличить разрешенные габариты. Истец по делу подчеркнул, что цель установленных нормативов — обход положений действующего законодательства, подобные ограничения ущемляют права граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что авиакомпания «Победа» обновила правила перевозки ручной клади.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:13
Готовятся ко «вторжению» из России: в Эстонии начали рыть ров на границе
13:56
Лавров: есть недружественные правительства, а не страны
13:43
Умер актер и режиссер Анатолий Архипов
13:36
Магазин в США отказался печать постеры в память о Чарли Кирке
13:30
Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров «Победы»
13:25
Пять человек утонули: вездеход с пассажирами упал в озеро в Забайкалье

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025