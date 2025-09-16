Суд отменил решение о размере ручной клади для пассажиров «Победы»

Прекращено производство по жалобе «Победы» на изменения правил провоза багажа

Московский городской суд прекратил производство по жалобе «Победы». Авиакомпания возражала против изменений, внесенных перевозчиком в правила провоза ручной клади после решения Щербинского районного суда столицы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Это решение со стороны суда удовлетворило ходатайство прокурора, который просил прекратить дело в связи с внесенными «Победой» коррективами. В начале сентября представители компании заявили о намерении снять ограничения по весу ручной клади и расширению размера габаритов.

Изменения позволяют пассажирам брать на борт ноутбук или планшет в мягком чехле, букет цветов, верхнюю одежду и зонт-трость сверх установленной нормы. Кроме того, пошлиной не облагаются роллаторы, складные кресла-коляски, костыли, трости и ходунки.

Вместе с тем основной вариант провоза ручной клади остается неизменным. Допускаются вещи, которые помещаются в калибратор размером 36×30×27 см. Альтернатива — одно место ручной клади габаритами до 15×36×30 см и рюкзак до 12×36×30 см, сумки с вещами или вещи, помещенные в калибратор отдельно.

Действия авиакомпании были признаны судом незаконными. «Победа» злоупотребила законодательным правом на определение размеров ручной клади — те были сокращены до ширины в четыре сантиметра.

В июле авиакомпанию обязали увеличить разрешенные габариты. Истец по делу подчеркнул, что цель установленных нормативов — обход положений действующего законодательства, подобные ограничения ущемляют права граждан.

