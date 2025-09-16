Лавров: есть недружественные правительства, а не страны

Он согласен в этом вопросе с президентом РФ Владимиром Путиным.

У России нет недружественных стран, но в некоторых странах есть недружественные правительства. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции в преддверии конкурса «Интервидение».

«Россия постепенно отходит от термина „недружественные страны“, есть недружественные правительства», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам.

В 2021 году Россия создала список недружественных стран и территорий. В него включили в том числе США, Украину, Данию, Грецию, Хорватию.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления во Владивостоке также отметил, что для России нет недружественных государств, а есть «страны, у которых недружественные правительства».

Ранее, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, дипломат отметил, что Россия не хочет выстраивать никаких стен и готова к диалогу, но он должен быть равноправным.

Лавров подчеркнул, что Запад продолжает свои попытки ослабить нашу страну. Но, несмотря на давление, Бразилия, Индия и Китай сохранили сотрудничество с Россией в энергетической сфере и не поступились своими законными интересами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лавров удивился отсутствию Лабубу в резиденции Путина в Китае.

