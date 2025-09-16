«Мастерство и талант»: Путин поздравил Петросяна с 80-летием

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Российский лидер отметил преданность артиста выбранной им профессии.

Владимир Путин поздравил Евгения Петросяна с юбилеем

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Владимир Путин поздравил с 80-летием Евгения Петросяна

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Евгения Петросяна с 80-летием. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин пожелал Петросяну здоровья, вдохновения и творческого долголетия. Президент отметил, что у артиста есть поклонники не только в России, но и далеко за ее пределами.

«Высоко ценят Ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», — написал лидер РФ.

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку в семье преподавателя математики и домохозяйки.

Его артистический талант проявился уже в подростковые годы, тогда он занимался в различных кружках, играл в народных театрах и вел концерты.

После получения школьного аттестата переехал в Москву, где окончил Всероссийскую мастерскую эстрадного искусства. А позднее получил и диплом режиссера эстрады ГИТИСа.

С 1988 года является ведущим артистом и художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».

А в 1991 году артист был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Долину с 70-летием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:37
Лавров сравнил SHAMAN на «Интервидении» с центральным нападающим
12:30
«Будет ежегодным»: Сергей Лавров высказался о будущем «Интервидения»
12:22
«Мастерство и талант»: Путин поздравил Петросяна с 80-летием
12:15
Пока вражеские «птички» не видят: ВС РФ сдвинули линию фронта в Кременских лесах
12:07
Носил снаряды в зоне СВО: ослик Жорик отправился с фронта в зоопарк Великого Устюга
12:00
Гастрономические гастроли: шеф-повара из ОАЭ приехали в РФ на фестиваль

Сейчас читают

Школа, давай, до свидания?
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025