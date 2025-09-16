«Мастерство и талант»: Путин поздравил Петросяна с 80-летием

Владимир Путин поздравил с 80-летием Евгения Петросяна

Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Евгения Петросяна с 80-летием. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин пожелал Петросяну здоровья, вдохновения и творческого долголетия. Президент отметил, что у артиста есть поклонники не только в России, но и далеко за ее пределами.

«Высоко ценят Ваше мастерство и талант импровизатора, неподражаемый юмор и обаяние, безграничную преданность избранной профессии», — написал лидер РФ.

Евгений Петросян родился 16 сентября 1945 года в Баку в семье преподавателя математики и домохозяйки.

Его артистический талант проявился уже в подростковые годы, тогда он занимался в различных кружках, играл в народных театрах и вел концерты.

После получения школьного аттестата переехал в Москву, где окончил Всероссийскую мастерскую эстрадного искусства. А позднее получил и диплом режиссера эстрады ГИТИСа.

С 1988 года является ведущим артистом и художественным руководителем «Московского концертного ансамбля эстрадных миниатюр».

А в 1991 году артист был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин поздравил народную артистку РФ Ларису Долину с 70-летием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.