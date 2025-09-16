Пакет не нужен: почему ЕС отложил принятие очередных санкций против РФ

Две страны союза не согласились отказаться от российских энергоресурсов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

ЕС вновь отложил принятие 19-го пакета антироссийских санкций

Евросоюз снова отложил новый пакет санкций против России, уже девятнадцатый по счету.

Запрет на поставки российского газа так и остается несбыточной мечтой: обсуждение резко сняли с повестки совещания в Брюсселе, запланированного на завтрашний день. Формально объяснили «технической задержкой». Но, судя по всему, реальная причина — нежелание резких шагов до возможной встречи президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, которая, якобы, может состояться уже на следующей неделе.

Впрочем, обсуждение новых санкций могли перенести еще и для того, чтобы вновь надавить на Венгрию и Словакию. Обе страны, несмотря на угрозы Брюсселя, категорически против отказа от российских энергоресурсов.

