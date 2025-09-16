Сезон простуд: россияне стали чаще болеть ОРВИ

Эфирная новость 22 0

За последнюю неделю к врачам обратились более 700 тысяч человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Число заболевших ОРВИ россиян выросло на 63% за неделю

В России резкий рост числа заболевших гриппом и простудой. Только за последнюю неделю к врачам обратились более 700 тысяч человек, это на 63% больше чем за прошлые семь дней.

Цифры озвучили в Роспотребнадзоре. Всплеск по ОРВИ связывают с окончанием сезона отпусков и началом учебного года: чаще всего болеть стали именно школьники. Они приносят вирусы домой и заражают близких.

Кроме того резко выросла заболеваемость коронавирусом, за неделю 15 тысяч новых случаев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.07
-1.31 97.45
-1.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
В несколько раз: стоимость поездки в такси в РФ может подорожать
15:30
Умер заслуженный тренер России Леонид Михно
15:28
Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
15:11
Сезон простуд: россияне стали чаще болеть ОРВИ
15:04
Колония особого режима: на сколько посадили криминального авторитета Васю Бандита
14:54
Ремонт Дворцового моста начался в Петербурге

Сейчас читают

Магнитная буря 16 сентября 2025: какой силы будет и как выжить метеозависимым
«Политика дезинформации»: ХАМАС обвинило США в эскалации конфликта в Газе
Программа должна быть закрыта: США считают ядерное развитие Ирана неприемлемым
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Домна Доброродная: что можно и нельзя делать 16 сентября
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025