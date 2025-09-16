Лавров: на «Интервидении» большинство исполнителей споют на национальных языках

Глава МИД России Сергей Лавров в пресс-конференции по подготовке к «Интервидению» заявил, что большинство песен на конкурсе будет исполнено на национальных языках. Его слова передает ТАСС.

«Он (исполнитель. — Прим. ред.) может петь на иностранном языке, но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это», — сказал глава дипведомства.

По его словам, инициатива исполнения на национальных языках принадлежит фонду «Традиции искусства». Также Лавров отметил, что не может сказать, насколько необходимо переводить тексты песен. Министр иностранных дел уточнил, что главное на конкурсе —музыка и настроение, которое исполнитель создает.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве на площадке Live Arena. В конкурсе примут участие более 20 стран — государства БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. От России выступит заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом, SHAMAN.

