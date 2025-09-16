Испания откажется от «Евровидения» в случае участия в конкурсе Израиля

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Такую позицию также высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.

Кто еще из стран отказался от Евровидения

Фото: www.globallookpress.com/Bernhard Freisen

В Испании приняли решение о бойкотировании международного песенного конкурса «Евровидения» в 2026 году, если в нем примет участие Израиль. Государственная телерадиокомпания RTVE не станет транслировать музыкальное соревнование. Об этом сообщили представители вещателя.

«Испания не станет принимать участие в „Евровидении“, если Израиль останется в конкурсе на фоне продолжающейся бойни в Газе. Такое решение во вторник принял Совет директоров RTVE по предложению его председателя Хосе Пабло Лопеса», — говорится в пресс-релизе.

Испания стала первой из пяти стран-основательниц «Евровидения», озвучившей решение об игнорировании конкурса. Также такую позицию уже высказали Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды.

Как уточняется, решение испанской компании усилило давление на Генеральную ассамблею Европейского вещательного союза, заседание которой состоится в конце года. На нем должен решиться вопрос об израильской телекомпании KAN. Если Израиль оставят в составе участников, то Испания впервые в истории откажется от «Евровидения».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на «Интервидении» большинство исполнителей споют на национальных языках. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

