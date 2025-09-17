Российские беспилотники уничтожили военные объекты ВСУ в Харькове и Запорожье

Попадание зафиксировано по одной из баз украинских боевиков, газораспределительной станции и парковке грузовиков, в которых противник прячет радиолокационные станции.

Фото, видео: www.globallookpress.com/David Hammersen; 5-tv.ru

Уникальные кадры из Харькова, где сегодня удалось зафиксировать попадание по цели российского беспилотника «Герань».

В этой атаке надо обратить внимание на две вещи. Во-первых, насколько меткий удар, точно по зданию, которое выбрано в качестве цели. Во-вторых, среди мирных жителей нет даже раненых. Ну и в-третьих, украинские паблики тут же сообщили, что пострадал харьковский фармакологический университет. Этот особняк, возведенный как дом трудолюбия для безработных, действительно до 2022 года занимали курсы повышения квалификации, но потом здание было отдано в полное распоряжение Вооруженных сил Украины.

Кроме того, минувшей ночью была атакована парковка грузовиков около одного из предприятий Запорожья. С одной стороны, цель странная, с другой надо помнить, что именно в фурах дальнобойщиков боевики сейчас прячут радиолокационные станции, которые ставят по периметру оборонных заводов.

А на следующих кадрах уже уничтожение газораспределительной станции. Судя по помехам, там стояла мощная система радиоэлектронной борьбы. Но это не помешало беспилотникам достичь цели.

Российские беспилотники уничтожили военные объекты ВСУ в Харькове и Запорожье
