Сезонная или патологическая? Что нужно знать об осенней линьке у кошек

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

Обычно период активного сбрасывания шерсти начинается в сентябре и заканчивается в октябре.

Что нужно знать об осенней линьке у кошек

Фото: 5-tv.ru

Ветеринар Резаков: осенняя линька у кошек не должна длиться более двух месяцев

Выпадение шерсти у кошек осенью — естественный процесс, но иногда это может говорить о проблемах со здоровьем. Что является нормой, а что — поводом для обследования, журналистам URA.RU рассказал ветеринарный врач Евгений Резаков. Эксперт также объяснил, как нужно ухаживать за линяющим питомцем.

Осенняя линька у кошек обычно продолжается с сентября по октябрь, «летняя» шерсть выпадает, вырастает более густая и теплая — так организм готовится к зиме. Вторая линька в год происходит весной, но хозяева ее порой даже не замечают из-за меньшей интенсивности. Процесс должен занять от двух недель до месяца, плохо, если шубка редеет больше двух месяцев.

Как отличить нормальную линьку от патологической

Главный признак здоровой линьки — равномерность. Ее легко определить — у кошки не появляются залысины. Еще один признак — отсутствие перемен в поведении питомца. Если же шерсть выпадает клочками, появляются воспаления на коже, животное становится вялым или наоборот, агрессивным, пора сходить к ветеринару.

«Наиболее сильно линяют породы с густым подшерстком — персидские кошки, британские короткошерстные, сибирские, мейн-куны. У них может выпадать столько шерсти, что владельцам кажется, будто питомец вот-вот останется голым… А вот бенгальские, абиссинские, сиамские и ориентальные кошки линяют сравнительно мало — у них практически отсутствует подшерсток», — сказал Резаков.

Стоит отметить, что у кошек, которые никогда не выходят на улицу, линька может проходить не по сезону или растягиваться на длительный период. Просто потому что не происходит значительных температурных перепадов. Линьку также усиливают сухой воздух в помещении, стресс, несбалансированное питание, гормональные изменения, частое мытье. Оптимальная влажность воздуха для кошек — 45-60%, температура — 20-22 градусов:

Как ухаживать за котиком во время линьки

Питательных веществ в это время питомцу нужно больше — белки, Омега-3, Омега-6 жирные кислоты, витамины группы B, A, E и цинк. В готовом корме премиум-класса или выше все это обычно уже есть, дополнять его ничем не нужно. Если владелец выбрал натуральное кормление, нужно добавить в рацион рыбьего жира, яичный желток, отварную морскую рыбу, но понемногу, чтобы избежать аллергии или расстройства пищеварения.

Кошек необходимо регулярно вычесывать во время линьки, короткошерстных два-три раза в неделю, длинношерстных каждый день. Это поможет сохранить чистоту в доме и исключить проглатывание большого количества выпавших волосков. Последнее приводит к накапливанию комков в желудке и кишечнике — трихобезоаров. Как следствие происходят запор, рвота или даже кишечная непроходимость, требующая хирургического вмешательства.

Купать питомца можно, но не чаще раза в три-четыре недели. Используйте специальный шампунь для кошек, подбирайте его в соответствии с типом шерсти. И всегда сушите шерсть после мытья, чтобы ваш любимец не переохлаждался.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему совместный сон с питомцем полезен для человека.


