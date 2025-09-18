Мужчина насмерть сбил подростка после отказа вступить с ним в отношения

В США мужчина сел за руль своего Chevrolet Suburban и умышленно сбил девушку-подростка и ее семью. Причина — отказ вступить в сексуальные отношения, уточняет People. Молодая девушка погибла на месте, ее мать и отчим госпитализированы.

«Подозреваемый подвергал жертву и ее мать грубым сексуальным домогательствам», — добавила окружной прокурор Квинса Мелинда Кац.

Конфликт начался после того, как Гомес предложил жертве деньги за сексуальные действия. Разгорелась словесная перепалка, затем — физическое столкновение между отчимом подростка и обвиняемым. Перехваченные прохожими, участники конфликта разошлись, но подозреваемый позже сел за руль и въехал на тротуар, сбив жертву и членов ее семьи.

По данным представителей прокуратуры, после столкновения Гомес совершил задний ход, врезался в фургон, оставил внедорожник и скрылся пешком. Вскоре он явился к полицейским и сообщил, что стал жертвой нападения. Анализ крови подозреваемого выявил содержание алкоголя 0,137%, что превышает допустимый лимит. Спасатели констатировали смерть Джоанни на месте, мать и отчим пострадали и были госпитализированы.

Гомесу предъявлены обвинения в убийстве второй степени, покушении на убийство, нападении и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит срок от 25 лет до пожизненного заключения.

