США согласовали первый пакет военной помощи Украине по новой схеме

Платят за оружие страны ЕС — речь идет о пяти сотнях миллионов долларов.

Несмотря на внутриполитический кризис на Украине, раздражающий западных партнеров, президент США Дональд Трамп все же согласовал первый пакет военной помощи Киеву по новой схеме.

Как и обещал американский лидер, за него заплатят страны ЕС. По данным Reuters, речь идет о пяти сотнях миллионов долларов. Вашингтон продает технику союзникам по НАТО, а они уже сами переправляют ее в Киев.

Схема весьма запутанная. По сути, сейчас в Пентагоне лишь одобрили поставки вооружений, которые анонсировали еще полтора месяца назад. И отгрузка еще не началась. Но для НАТО сегодняшнее согласование — важный этап. Причем, о новом пакете помощи стало известно, когда глава Белого дома прибыл с первым после переизбрания визитом в Великобританию, одного из наиболее радикальных европейских ястребов войны.

Ранее 5-tv.ru писал, почему, по словам Трампа, главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется пойти на сделку с Москвой.

США согласовали первый пакет военной помощи Украине по новой схеме
