США согласовали первый пакет военной помощи Украине по новой схеме

Несмотря на внутриполитический кризис на Украине, раздражающий западных партнеров, президент США Дональд Трамп все же согласовал первый пакет военной помощи Киеву по новой схеме.

Как и обещал американский лидер, за него заплатят страны ЕС. По данным Reuters, речь идет о пяти сотнях миллионов долларов. Вашингтон продает технику союзникам по НАТО, а они уже сами переправляют ее в Киев.

Схема весьма запутанная. По сути, сейчас в Пентагоне лишь одобрили поставки вооружений, которые анонсировали еще полтора месяца назад. И отгрузка еще не началась. Но для НАТО сегодняшнее согласование — важный этап. Причем, о новом пакете помощи стало известно, когда глава Белого дома прибыл с первым после переизбрания визитом в Великобританию, одного из наиболее радикальных европейских ястребов войны.

